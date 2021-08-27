«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Любимовым
Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов покидает команду, информирует пресс-служба казанского клуба.
Контракт хоккеиста с «барсами» расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что в мае нынешнего года Любимов продлил соглашение с казанским клубом до конца сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что хоккеист тренируется отдельно от основной команды.
За «Ак Барс» Любимов выступал с декабря 2020 года. За это время он успел провести за казанцев 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметится 2 результативными передачами.СпортХоккей
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