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«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Любимовым

22:38, 27.08.2021
«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Любимовым
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов покидает команду, информирует пресс-служба казанского клуба.

Контракт хоккеиста с «барсами» расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что в мае нынешнего года Любимов продлил соглашение с казанским клубом до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что хоккеист тренируется отдельно от основной команды.

За «Ак Барс» Любимов выступал с декабря 2020 года. За это время он успел провести за казанцев 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметится 2 результативными передачами.

СпортХоккей
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