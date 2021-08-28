Карпин запретил футболистам сборной России есть сахар и жирную пищу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин запретил футболистам национальной команды употреблять некоторые продукты питания. В список запрещенного вошли сахар и жирная пища.

«Футболистам нельзя есть сахар, потому что они профессиональные футболисты. До этого, может, и водку пили, но я здесь при чем? Это разве хорошо? У кого-то может быть и лишний вес. Но сахар профессиональному футболисту ничего не дает хорошего.

Много чего под запретом, например, все жирное. Борщ вчера ели, он великолепный, с мясом. В Тарасовке был давно, не помню вкус. Но вчера он был великолепный. Мы что, про борщи будем говорить?" — с шуткой завершил Карпин свой ответ на вопрос о причинах запрета сахара.

Напомним, сборной России в ближайшее время предстоит провести три матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 по футболу. Российские футболисты сыграют против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

Ранее в окончательный состав сборной России вошли два игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Матч с Хорватией станет для Карпина дебютным на посту тренера национальной команды.