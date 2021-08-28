Слуцкий о госнаграде: «Отношусь как к большому авансу, я еще ничего не сделал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал «Реальному времени» получение государственной награды. Рулевому футбольной команды была вручена медаль «100 лет образования ТАССР».

— Я отношусь к этой награде как к большому авансу! На мой взгляд, я еще ничего не сделал, чтобы получать такую награду. Но буду стараться ее оправдать. Будем стараться воплотить надежды болельщиков. Пока прошло 6 туров чемпионата России, внутри лидирующей группы плотное распределение, поэтому пока еще ничего непонятно. Но мы постараемся выступить максимально успешно! — заявил Слуцкий корреспонденту «Реального времени».

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония награждения была приурочена к празднованию Дня Республики. Всего медали были вручены 51 известному деятелю, внесших большой вклад в развитие региона.



Одним из награжденных оказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Что говорили Слуцкий, Авдонина и Салават на награждении в казанском Кремле