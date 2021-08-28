Что говорили Слуцкий, Авдонина и Салават на награждении в Казанском Кремле

Фото: Ринат Назметдинов

«Жить и работать красиво»

Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония была приурочена к грядущему Дню Республики. Всего награжденных 51 человек, среди которых — представители практически всех сфер жизни. Федеральные и республиканские награды получили 17 женщин и 34 мужчины. Здесь были и деятели культуры, и машиностроители, и медики, и нефтяники, и нефтехимики, и спортсмены, и летчики, и люди бизнеса, и педагоги...

— Благодаря энергии и таланту людей, увлеченных своим делом, в том числе находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях, — говорил президент Татарстана.

В поздравительной речи Минниханов упоминал и руководителей крупных предприятий, вносящих большой вклад в процветание республики, и людей труда, и отдельно — тех, кто занимает особое место в развитии татарского языка и культуры. Так, народный любимец Салават Фатхутдинов, который уже был удостоен званий заслуженного артиста России, Татарстана и Башкортостана, сегодня получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II Степени. Нашему корреспонденту Салават Закиевич сказал:

— У меня наград немного, но эта — самая важная. Какие у меня планы? Жить и работать красиво. Жить дальше!

Слуцкий: «К награде отношусь как к большому авансу»

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в Татарстане в целом любят. Да и он сам относится к Казани очень тепло — вспомним, как в передаче Ивана Урганта горячо советовал всем переезжать в столицу Татарстана, потому что это «как Москва, только без пробок». Слуцкий с удовольствием снимается в юмористических роликах, совершенно не стесняется говорить по-татарски, пусть и с неидеальным произношением — словом, кажется, тренер здесь прижился. И вот сегодня он получил из рук Рустама Минниханова медаль «100 лет образования ТАССР». Корреспонденту «Реального времени» тренер сказал:

— Я отношусь к этой награде как к большому авансу! На мой взгляд, я еще ничего не сделал, чтобы получать такую награду. Но буду стараться ее оправдать. Будем стараться воплотить надежды болельщиков. Пока прошло 6 туров чемпионата России, внутри лидирующей группы плотное распределение, поэтому пока еще ничего непонятно. Но мы постараемся выступить максимально успешно!

За борьбу с коронавирусом

Любимица татарской прессы, Любовь Авдонина, которая на посту замруководителя главного санитарного врача Татарстана каждую пятницу предупреждает общественность об опасности коронавируса и отчитывается о проведенной работе на пресс-конференциях, получила орден Пирогова. Это отраслевая награда, которой награждаются в основном медики: за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий, а еще — за высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний. Авдонина прокомментировала:

— Орден Пирогова — совсем новый, учрежден недавно, но я не единственная его обладательница в республике. До этого им была удостоена Марина Патяшина (шеф Авдониной, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — прим. ред), другие специалисты Управления, наши врачи. Я член большой нашей команды, поэтому и стало возможным получение этой награды. Последние два года были напряжёнными. Несмотря на это, наше команда отдавала все силы борьбе с этой инфекцией. Будем и дальше работать на благо любимого Татарстана!

Птицы высокого полета

Среди награжденных сегодня — и летчики. Так, Жамиль Исхаков, старший летчик-испытатель ОАО «Рычаг», стал заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации. Нашему корреспонденту он рассказал, что испытывает исключительно новую вертолетную технику (а значит, и подвергается максимальному риску). Своей профессии он посвятил почти 30 лет. В последние годы поднимал в небо модернизированные вертолеты Ми-17, Ми-35, медицинский «Ансат» со стеклянным фюзеляжем и другие чудеса современной техники.

Уроженец Бугульмы, летчик-космонавт, подполковник запаса Сергей Рыжиков, который в апреле вернулся с МКС, где выполнял функции командира, удостоен сегодня медали «100 лет образования ТАССР».

Президент сказал:

— Государственной наградой республики отмечена героическая работа прославленного космонавта-испытателя Сергея Николаевича Рыжикова. Ваш труд в космическом пространстве является предметом гордости всех татарстанцев, притягательным примером для молодежи. Благодаря Вам о республике знают не только в России, но и далеко за её пределами. Огромное Вам спасибо!

«Всегда был верен своей профессии, своему делу»

В Торжественном зале Пушечного двора сегодня можно было заметить не только известных и титулованных татарстанцев, но и людей, которые формально в список селебритис не входят, зато всю жизнь посвятили усердному труду.

Например, Владимир Попов, аппаратчик перегонки завода синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим», получил звание заслуженного химика Российской Федерации. После награждения он сказал нашему корреспонденту:

— Я очень рад, что руководство республики так высоко оценило мой скромный труд. Я проработал на предприятии почти сорок лет, и никогда не хотел сменить работу. Всегда был верен своей профессии, своему делу.

Еще один сотрудник ОАО «Нижнекамскнефтехим» стал заслуженным энергетиком Республики Татарстан — это Алексей Шашкин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Репортаж: Луиза Игнатьева. Текст: Людмила Губаева