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В Казахстане 29 августа объявили днем национального траура по жертвам взрывов на складе боеприпасов

08:45, 28.08.2021
В Казахстане 29 августа объявили днем национального траура по жертвам взрывов на складе боеприпасов
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, где на складе боеприпасов погибли 13 человек. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — заявил президент Казахстана.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов в Казани прогремели 26 августа. После происшествия жителей близлежащих 16 домов военного городка и трех населенных пунктов, расположенных в 3 км от места происшествия, эвакуировали.

После ЧП министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов покинуть свой пост. Он уже навестил семьи погибших военных.

27 августа сообщалось, что пострадали 90 человек, госпитализированы 28 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. В пунктах временной эвакуации расположился 171 человек.

Татьяна Демина
Происшествия
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