Министр обороны Казахстана готов уйти в отставку после взрывов на складе, где погибли пять человек

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов покинуть свой пост после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области республики. В результате ЧП, по последним данным, погибли пять человек.

Окончательное решение примут власти Казахстана, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны страны. Сейчас ведомство нацелено на ликвидацию последствий взрывов.

Напомним, накануне в Казахстане произошли взрывы на складе в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области. Причина возгорания, которое и привело к взрывам, пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где находились инженерные боеприпасы.

После происшествия жителей близлежащих 16 домов военного городка и трех населенных пунктов, расположенных в 3 км от места происшествия, эвакуировали.



Сообщается, что пострадали 90 человек, госпитализированы 28 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. В пунктах временной эвакуации расположился 171 человек.

Татьяна Демина