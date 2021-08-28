В татарстанских детских лагерях вывили 1047 нарушений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане все стационарные загородные, санаторные, палаточные лагеря проверялись каждую смену. Нарушения выявили при 476 из 502 проверок, или в 95% случаев. Общее их число составило 1047, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольше количество нарушений (26%) было связано с организацией питания. В 256 случаях не соблюдался санитарный режим на пищеблоке, еще в шести выявлено несоответствие норм питания.

228 нарушений (22%) были связаны с нарушением содержания жилых помещений и мест общего пользования. Также лагеря допустили 94 (9%) нарушений по содержанию территории.

Фото: Максим Платонов

По всем проверкам с нарушениями выданы предписания, которые выполнены в полном объеме в установленные сроки. 858 виновных должностных и юридических лиц лагерей, операторов питания и поставщиков продуктов питания оштрафованы. В адрес руководителей организаций направлены представления.

За период летней оздоровительной компании — 2021 в Татарстане происшествий с участием детей, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, или массовых неинфекционных и инфекционных заболеваний, в организациях отдыха и оздоровления не зарегистрировано. На контроле Управления Роспотребнадзора по РТ находилось 1237 летних организаций отдыха и оздоровления детей.

Напомним, в начале июля президент Татарстана жестко раскритиковал организацию питания в детских оздоровительных лагерях республики. Среди других нарушений были: продукция без маркировки, документов, запрещенные продукты питания, готовые блюда с бактериями и бактерии в смывах пищеблоков.

Татьяна Демина