В Татарстане за неделю вновь снизились цены на большую часть продуктов «борщевого набора»

В Татарстане зафиксировано снижение цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. С 16 по 23 августа пошевели морковь, картофель и свежая белокочанная капуста подешевели, но подорожал лук.

Цены на морковь за это период упали на 10,69%, до 45,86 руб./кг; свежая белокочанная капуста — на 3,89%, до 38,27 руб./кг; картофель — на 2,5%, до 33,13 руб./кг. Лук подорожал до 31,65 руб./кг (+1,54%), следует из данных Татарстанстата об изменении цен на основные продовольственные товары.

За неделю в республике выросли цены на баранину, свинину и говядину, полукопченую колбасу, подсолнечное масло и маргарин, сметана, черный байховый чай, соль, гречка, вермишель и некоторые другие продукты.

Фото: Максим Платонов (архив)

Снизились цены с 16 по 23 августа на яблоки, пшено, пшеничную муку, сахар песок, куриные яйца (упаковка 10 штук), печенье, жирный творог, сливочное масло, вареную колбасу и еще ряд товаров.

Напомним, аналогичная ситуация с ценами на продукты «борщевого набора» наблюдалась и на прошлой неделе. В период с 9 по 16 августа в Татарстане морковь, картофель и капуста подешевели, лук — подорожал.

Татьяна Демина