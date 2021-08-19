В Татарстане за неделю снизились цены на большую часть продуктов «борщевого набора»

В Татарстане за неделю снизились цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Морковь, картофель и капуста подешевели, лук — подорожал.

Стоимость моркови за неделю упала на 11,86%, до 51,35 руб./кг. Картофель подешевел на 6,18%, до 33,98 руб./кг, свежая белокочанная капуста — на 1,39%, до 39,82 руб./кг.

Цены на репчатый лук за неделю выросли на 0,35%, до 31,17 руб./кг. Такие данные приводит Татарстанстат на 16 августа. Средние цены на продукты питания представлены в сравнении с 9 августа.

Фото: Максим Платонов (архив)

За неделю в Татарстане подорожали сосиски, сардельки, вареная и полукопченая колбаса, маргарин, сметана, жирный творог, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания и некоторые другие продукты питания. За этот же период цены снизились на куриные яйца (упаковка 10 штук), сахар-песок, гречку, яблоки и т. д.

Напомним, в Татарстане за неделю со 2 по 9 августа зарегистрировали снижение цен на все продукты «борщевого набора». Больше всего тогда подешевела морковь — на 12,93%, до 58,26 руб./кг.

Татьяна Демина