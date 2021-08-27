В Челнах прооперировали малыша, которого сбил подросток на питбайке — в город прилетела врач ДРКБ

В Набережных Челнах прооперировали 4-летнего мальчика, который пострадал во вчерашнем ДТП с питбайком. Для этого в город вертолетом санавиации прибыла врач ДРКБ — нейрохирург Эльза Фатыхова.

Перевозить в Казань ребенка нет необходимости, рассказал «Челнинским известиям» заместитель главного врача БСМП Роман Джумабаев.

По данным Chelny-biz.ru, малыш находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации БСМП.



Вчера в Челнах на набережной Табеева 16-летний подросток на питбайке сбил 4-летнего ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре.

Татьяна Леухина