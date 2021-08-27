«Краснодар» — «Рубин»: Тальби выйдет с Уремовичем в центре защиты

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч против «Краснодара» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

С первых минут на поле у казанцев появится защитник Монтассар Тальби. Для игрока сборной Туниса это дебютный матч в стартовом составе «Рубина». В центре защиты он заменит Сильвие Бегича и составит связку с Филипом Уремовичем.

В остальном же состав полностью идентичен тому, что выходил в предыдущем туре против «Химок». Та игра, напомним, закончилась с ничейным счетом 1:1.

Отметим, что «Рубин» сегодня сыграет в светлых футболках. Единственный раз, когда казанцы играли в этом комплекте формы, был матч против польского «Ракува». Тогда из-за сильного дождя номера на футболках начали отклеиваться, и судьям даже пришлось приостанавливать встречу.

Когда казус с номерами и фамилиями на футболках — самое интересное в матче: «Рубин» скатал нули с «Ракувом»

«Рубин» собрал более 120 тысяч рублей с продажи испорченной формы на благотворительном аукционе