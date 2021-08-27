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Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед»

18:58, 27.08.2021
Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили в Twitter футбольного клуба.

Издание Mirror ранее сообщало, что Роналду пройдет медицинское обследование в Лиссабоне после предложения о контракте от английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Возвращение Роналду в английский клуб завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

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