СМИ: «Манчестер Сити» не стал подписывать контракт с Роналду

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отказался от подписания контракта с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

По его данным, руководство «Сити» рассматривало возможность осуществления трансфера 36-летнего португальца, но отвергло этот вариант. В переговоры о переходе Роналду вступил «Манчестер Юнайтед», пишет «РИА Новости».

Сегодня главный тренер итальянской команды «Ювентус» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за клуб. Он играл за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.



Татьяна Леухина