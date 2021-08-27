Шамиль Газизов оценил шансы «Спартака» на выход из группы Лиги Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» на групповом раунде Лиги Европы. Он считает, что «красно-белым» по силам выйти в плей-офф турнира.

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить и болеть за наши команды. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», — считает Газизов.

Фото: spartak.com

В одной группе со «Спартаком» в Лиге Европы сыграют итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».



От России в турнире также выступит московский «Локомотив», которому в соперники выпали французский «Марсель», итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Напомним, Газизов возглавлял пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, откуда ушел после серии скандалов.