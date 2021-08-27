В России с 1 сентября увеличат срок действия виз для близких родственников россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России с 1 сентября 2021 года увеличат до одного года срок действия обыкновенных частных виз для близких родственников россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

К числу близких родственников, на которых распространяется правило о новом сроке действия виз, относятся супруги, родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В новой редакции визового положения также указывается, что обыкновенная частная виза в РФ может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до года.

Иностранцам, приезжающим в Россию на лечение, и сопровождающим их лицам выдается деловая виза на срок до одного года, отмечается в постановлении правительства РФ.

Ранее в России действовало правило, что суммарный срок пребывания иностранцев в стране по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 суток.

О том, что иностранные граждане, являющиеся родственниками россиян, получат долгосрочные визы сроком до года на посещение страны, сообщалось еще год назад. Уточнялось, что получить ее можно будет на основании простого письменного заявления российского гражданина.



Татьяна Демина