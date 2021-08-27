Казань оказалась лидером по близости жилых домов к музыкальным школам

Фото: Максим Платонов

Казань оказалась лидером среди российских городов-миллионников по близости жилых домов к музыкальным школам. Медианное расстояние между ними составило 674 метра. По этому показателю столица Татарстана обошла Москву (903 метра).

В рейтинге по близкому расстоянию от жилых домов до детских садов среди городов-миллионников Казань заняла 2-е место (191 метр). Ее обогнал Санкт-Петербург — 177 метров. В пятерку также вошли Челябинск, Москва и Екатеринбург.

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань также вошла в пятерку городов-миллионников России с самыми доступными с точки зрения расстояния школами. В столице Татарстана школьникам от дома до места учебы приходится идти 284 метра.

В этом списке Казань опередили Москва (237 метров), Санкт-Петербург (244 метра) и Уфа (281 метр), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование картографического сервиса 2ГИС.

Напомним, в казанском ЖК «Арт Сити» 1 сентября откроется многопрофильный лицей №11 «Унбер». Он рассчитан на 1,5 тыс. школьников. В «Салават купере» к новому учебном году откроется новая школа №188, а гимназия, в которой раньше учились только начальные классы, заработает на полную мощность.



Татьяна Демина