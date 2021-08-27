В Татарстане ветеран МВД спас тонущего ребенка

В Татарстане ветеран МВД спас тонущего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РТ.

5 августа Виктор Кудрин рыбачил на реке Кама возле старого пляжа в Чистополе. В какой-то момент он услышал крики другого рыбака: «Тонет! Тонет!». Виктор заметил, как из воды показалась голова ребенка и снова ушла под воду.

Мужчина бросился на помощь туда, где увидел мальчика.

«Увидел его под водой, он смотрел на меня открытыми глазами. Было очень жутко. Я потянул его за руку, попытался встать, а дна нет. Видимо, именно в этом месте яма, и ребенок в нее шагнул», — вспоминает Виктор.

Ребенка он вынес из реки на руках и провел реанимационные мероприятия. Мальчик очнулся и заплакал. Он рассказал, что ему семь лет, и он пришел на пляж один. Ребенка мужчина передал сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика на реке Мелекеска.



Ольга Плешкова