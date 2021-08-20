В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка на реке Мелекеска

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика на реке Мелекеска. Подросток утонул накануне. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре.

Вчера сообщалось, что в Набережночелнинском поселке ГЭС в реке Мелекеске утонул 14-летний подросток. По факту гибели мальчика начала проверку прокуратура. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Салимуллин.



Алексей Нечаев