В двух школах Казани установили дорожные знаки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Казани

В Казани в коридорах лицея №121 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова и русско-татарской школы №13 появились дорожные знаки. Таким способом школьников хотят научить правилам дорожного движения, сообщается на сайте мэрии города.

Дорожные знаки в коридорах школ служат своеобразной системой навигации для учеников. Они указывают направление движения, информируют о приближении к столовой и другим объектам. Так, перед металлорамкой появился знак «Стоп», в коридорах — «Пешеходный переход», а перед лестницей — «Крутой спуск».

Эксперимент призван научить школьников интерпретировать дорожные знаки. В дальнейшем это должно помочь им правильно применять эти знания в реальных дорожных ситуациях, объяснили в Госавтоинспекции Казани.

Ранее в ГИБДД рассказали об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября. С начала осени с российских дорог пропадет дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо него появится другой знак — 6.22 — с аналогичным названием.

Татьяна Демина