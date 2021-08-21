В ГИБДД рассказали об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

С 1 сентября с российских дорог пропадет дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо него появится другой знак 6.22 с аналогичным названием. Об этом рассказали в ГИБДД.

Различие заключается в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Табличка 8.23 иогла устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или светофорами.



В начале июля ГИБДД объявила тендер на поставку автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 44 млн рублей. Согласно техзаданию, речь идет о комплексах двух типов — первый тип нужен для автоматической фотовидеофиксации фактов нарушений требований дорожных знаков и разметки, второй — для контроля мгновенной скорости.

Камеры первого типа должны быть установлены в Набережночелнинской агломерации на перекрестке проспектов Московский и Дружбы Народов и проспектов Сююмбике и Автозаводский. Второй тип комплексов фотовидеофиксации должны поставить в Челны, Нижнекамск, Елабугу и Мамадыш.