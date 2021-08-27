Студентов-очников предложили обеспечить бесплатным доступом в Сеть

В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет. С такой инициативой обратился в Минцифры руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В обращении он отметил, что интернет помогает студентам и учащимся получить доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям. Все это необходимо для получения знаний в процессе обучения.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть Интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования», — приводит текст обращения RT.



Ранее министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин предложил провести эксперимент по поиску «слепых зон» на федеральных трассах.



Ольга Плешкова