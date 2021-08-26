Греф рассказал, когда в России стабилизируются цены на жилье

На фоне падения объемов ввода жилья цены на него в России выросли в среднем на 17-20%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Однако, по его оценке, в скором времени они должны немного стабилизироваться и «припасть».

— Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс, рассказал Греф в интервью телеканалу «Россия-1». Он не видит потенциала для их дальнейшего роста.

Греф также обратил внимание, что предложение на рынке жилой невидимости в России будет увеличиваться, так как сейчас в стране ведется активное строительство нового жилья.

Отметим, что на этой неделе генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил, что в России цены на жилую недвижимость в 2021 году выросли на 13%. В прошлом году этот показатель составлял 15,5%.

Татьяна Демина