Al Arabiya: в Кабуле произошло еще два взрыва

В Кабуле были слышны звуки еще двух взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya. До этого RT сообщила об одном взрыве и звуках выстрела в афганской столице.

По последним данным, в результате взрывов в Кабуле погибли 11 американских морпехов и один военный врач, другие граждане, в том числе дети. Многие люди получили ранения.

Напомним, вечером 26 августа у северного входа в аэропорт Кабула прогремели взрывы — их устроили террористы-смертники. После них на месте происшествия началась стрельба.



Талибы* заявили, что взрыв у аэропорта Кабула устроили террористы. Ранее министр информации «Талибана»* Забихулла Муджахид предупреждал, что существует «небольшая и неконкретная» угроза, что ИГ** устроит теракт в этом месте. Точной информации о том, кто устроил взрыв, у новых властей Афганистана пока нет.



«Талибан»* (запрещено в РФ) после взрывов заявил, что «решительно осуждает взрывы» у аэропорта Кабула. Его официальный представитель Забихулла Муджахид обратил внимание, что в месте инцидента ответственность за безопасность несет США.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.





Татьяна Демина