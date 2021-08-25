Татарстану выделят средства на ускоренное расселение аварийного жилья

Татарстану выделят средства на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Деньги на эти цели получат также Башкирия, Карелия, Северная Осетия, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области.

На данный момент решение о выделении порядка 5,9 млрд рублей восьми регионам России на ускоренную реализацию программы расселения аварийного жилья находится на стадии подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ожидается, что выделение дополнительных средств регионам позволит их властям на 2 года раньше завершить переселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в комфортное и безопасное жилье.

Накануне президент России Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января текущего года. На эти цели направят 45 млрд рублей. По всей стране это более 11 млн кв. метров, указал глава государства.



Татьяна Демина