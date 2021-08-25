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Татарстану выделят средства на ускоренное расселение аварийного жилья

22:19, 25.08.2021
Татарстану выделят средства на ускоренное расселение аварийного жилья
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстану выделят средства на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Деньги на эти цели получат также Башкирия, Карелия, Северная Осетия, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области.

На данный момент решение о выделении порядка 5,9 млрд рублей восьми регионам России на ускоренную реализацию программы расселения аварийного жилья находится на стадии подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ожидается, что выделение дополнительных средств регионам позволит их властям на 2 года раньше завершить переселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания, в комфортное и безопасное жилье.

Накануне президент России Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января текущего года. На эти цели направят 45 млрд рублей. По всей стране это более 11 млн кв. метров, указал глава государства.

    Татьяна Демина
    Недвижимость Татарстан
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