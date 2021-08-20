В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

С 21 по 26 августа на территории республики сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.

Впервые в 2021 году штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов в Татарстане объявили 11 августа. В республике в этом году количество термических точек увеличилось в 1,7 раза. Их выявили уже 992, в то время как в прошлом году их было 587.



Татьяна Демина