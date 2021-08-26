Для татарстанских предпринимателей пройдут семинары по обучению онлайн-продажам

В Татарстане Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» организует бесплатные выездные учебно-практические мероприятия «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». Роликом-анонсом поделился в соцсетях президент республики Рустам Минниханов.

2 сентября учебно-практическое мероприятие пройдет в Зеленодольске, 3 сентября — в Елабуге, 6 сентября в Казани и 8 сентября — в Лаишево. Семинары бесплатные.

Перед предпринимателями выступит ведущий эксперт России по электронной коммерции, председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлиана Гордон и директор СДЭК на территории республик Татарстана, Чувашии, Марий Эл Елена Салытова.



— Правительство Республики Татарстан прилагает большие усилия по формированию инфраструктуры логистических центров, привлечению в республику ведущих российских и мировых маркетплейсов, обучению работе с ними. Наша главная задача — создать для татарстанских предпринимателей комфортные условия для выхода на быстрорастущий рынок электронной торговли, который становится одним из основных рынков сбыта, — отметил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.



Предварительная регистрация для участников проходит по ссылке.

В конце мая Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса. С помощью него предприниматели смогут получить бесплатную консультацию онлайн, без очередей, в любое удобное время.