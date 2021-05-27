В Татарстане запустили чат-бот для поддержки бизнеса

Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса. Он работает в мессенджере Telegram по адресу @subsidii_pkm_bot.

Пользователю программа сообщит о старте приема заявок по программам «Субсидирование затрат, связанных с оплатой комиссии агрегаторов по доставке еды» и «Субсидирование процентов по кредитам». После того, как бот запустится, на экране появится список необходимых документов. Программа объяснит все требования, предъявляемые к формированию заявки на получение субсидии. Если пользователь уже получил субсидию — напомнит о сдаче отчета.

Фото: pixabay.com

С помощью чат-бота представители бизнеса могут получить бесплатную консультацию онлайн, без очередей в любое удобное время, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Воспользоваться ботом можно, набрав в поисковой строке Telegram: «Субсидии ЦРПП».

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Татьяна Леухина