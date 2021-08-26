Родителям разработают приложение для контроля питания в казанских школах

В новом учебном году родители смогут оценивать блюда из школьного меню через приложение. Контроль школьного питания перейдет в электронный формат, сообщается на сайте исполкома.



Мэр города Ильсур Метшин заявил, что практика родительского контроля показала себя с хорошей стороны.

«В новом учебном году можно поменять формат, сделать электронное приложение. Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением», — сказал Метшин.

Родительский контроль за питанием детей стартовал в Казани с 11 января. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи. Вчера президент России заявил, что родители должны принимать участие в контроле питания школьников.

Ольга Плешкова