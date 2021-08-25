Путин заявил, что родители должны принимать участие в контроле питания школьников

Родители имеют право и могут принимать активное участие в контроле за питанием в школах. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

— Я тоже считаю что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит: в буфете и столовой, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: mon.tatarstan.ru

Это должно быть обеспечено в соответствии с санитарными правилами.

В Казани с 11 января во всех школах заработал родительский контроль за питанием детей. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи. Данную меру оценила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время посещения столицы РТ в конце января. Она предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны.

