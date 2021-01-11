В школах Казани начинает работать родительский контроль за питанием

С сегодняшнего дня во всех школах начинает работать родительский контроль за питанием, заявил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Ежедневно представители семей будут дежурить в школах.

В едином чек-листе взрослые будут оценивать столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

С 11 января в школьном питании появилось еще одно нововведение: на каждого ученика с 5 по 11 классы выделяют субсидию в размере 8 рублей в день, сообщил Ризванов. На данную сумму учащийся получит скидку на питание или сможет выбрать дополнительное питание.

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Субсидию будут предоставлять не в виде денег и лишь в те дни, когда ученик находится в школе. За дни пропусков субсидия не аккумулируется. Неиспользованные средства в конце года будут возвращены в республиканский бюджет.

Сейчас бесплатное питание в школах получают более 13 тыс. льготников и почти 70 тыс. учеников начальных классов, напомнил Ризванов.

В декабре 2020 года в Минобрнауки РТ сообщили, что директора школ пройдут семинары по организации питания, а со школами, в которых имелись жалобы на качество, проведут работу по устранению недостатков.

