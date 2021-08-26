Детскую музыкальную школу №10 переименуют в Казани
В Казани переименуют МБУДО «Детская музыкальная школа №10». Об этом говорится в сборнике документов мэрии столицы РТ.
Музыкальную школу переименуют в «Детская школа искусств №10».
Детская музыкальная школа №10 находится в Кировском районе Казани. В ней учатся 329 ребят.
К сентябрю ее планируется отремонтировать. Ремонт в здании 1974 года начался в начале июня. Специалисты изменили структуру школы: в одном крыле будут учиться художники, там расположатся учебные классы, гончарная мастерская. Второй корпус отдадут юным музыкантам, где появятся учебные кабинеты и концертный зал на 80 мест. Музыкальные кабинеты оборудуют звукоизоляцией.ОбществоОбразование Татарстан
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