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Детскую музыкальную школу №10 переименуют в Казани

12:56, 26.08.2021
Детскую музыкальную школу №10 переименуют в Казани
Фото: скриншот / google.com

В Казани переименуют МБУДО «Детская музыкальная школа №10». Об этом говорится в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Музыкальную школу переименуют в «Детская школа искусств №10».

Детская музыкальная школа №10 находится в Кировском районе Казани. В ней учатся 329 ребят.

К сентябрю ее планируется отремонтировать. Ремонт в здании 1974 года начался в начале июня. Специалисты изменили структуру школы: в одном крыле будут учиться художники, там расположатся учебные классы, гончарная мастерская. Второй корпус отдадут юным музыкантам, где появятся учебные кабинеты и концертный зал на 80 мест. Музыкальные кабинеты оборудуют звукоизоляцией.

ОбществоОбразование Татарстан
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