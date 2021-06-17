В казанском Юдино к сентябрю обещают отремонтировать школу искусств

В Юдино к сентябрю обещают отремонтировать детскую музыкальную школу №10 на 500 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Ремонт в здании 1974 года начался в начале июня. Специалисты изменили структуру школы: в одном крыле будут учиться художники, там расположатся учебные классы, гончарная мастерская. Второй корпус отдадут юным музыкантам, где появятся учебные кабинеты и концертный зал на 80 мест. Музыкальные кабинеты оборудуют звукоизоляцией.

Фото: kzn.ru

Чтобы провести такой ремонт потребовалось перестроить здание. На первом этапе много времени занял демонтаж и перенос стен, монтаж перегородок со звукоизоляцией. Сейчас рабочие проводят электрику, коммуникации, устанавливают сантехнику и доделывают перегородки.

Полностью завершить работы подрядчики планируют к концу августа.

В 2021 году в Казани проведут ремонтные работы в 201 образовательном учреждении. На эти цели выделен 291 млн рублей из городского и республиканского бюджетов.

Ольга Плешкова