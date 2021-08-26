В России выявили 19 630 случаев коронавируса, зафиксирован суточный максимум смертности

В России за минувшие сутки зарегистрировали 19 630 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 6 824 540. Об этом сообщил оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровел 19 661 человек, всего — 6 092 818. Умерли 820 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. Это новый максимум. За весь период пандемии от инфекции скончались 179 243 россиянина.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».