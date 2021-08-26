Шойгу примет участие в закладке первого камня госпиталя Минобороны в Казани

Завтра, 27 августа, в Казани пройдет церемония закладки первого камня и начала строительства госпиталя Министерства обороны России. В мероприятии примут участие министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Стройплощадка госпиталя находится между ДРКБ и лицеем №186 по улице Рауиса Гареева.

О том, что Минобороны России построит в столице Татарстана военный госпиталь, стало известно в марте прошлого года. Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров. Медучреждение будет рассчитано на 150 койко-мест.

Напомним, в Казани открылась выставка картин и декоративно-прикладных произведений Сергея Шойгу. Она продлится до 12 сентября.



Татьяна Леухина