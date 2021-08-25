Регионам направят еще более 21,5 млрд для выплат на детей от 3 до 7 лет

Регионам направят еще более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ пока не опубликован. Размер адресной помощи будет зависеть от финансовой ситуации в конкретной семье. В зависимости от ситуации размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.



Ранее Мишустин уже говорил, что адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. В 2021 году на эту меру поддержки было направлено 254 млрд рублей.



Ольга Плешкова