Кравцов заявил, что никаких нареканий по антитеррористической защищенности школ нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Никаких нареканий с точки зрения антитеррористической защищенности российских школ по итогам проверок нет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24». Проверки проведены во всех общеобразовательных учреждениях.

У МЧС, Роспотребнадзора и других органов федеральной власти, которые осмотрели школы страны, вопрос по их антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности не осталось, пишет RT.

Напомним, по всех школах России усиливают меры безопасности после трагедии в казанской гимназии №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли девять человек — два учителя и семь школьников. Еще десятки человек получили ранения.

Фото: Максим Платонов (архив)

После происшествия Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в детских садах, школах и колледжах. В частности, от руководства образовательных учреждений требовалось провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина