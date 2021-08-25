В Казани пройдет этап Кубка мира по мотосерфингу

В Казани пройдет UIM этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования состоятся 27—30 августа в акватории Казанки рядом с Центром семьи «Казан».

27 и 28 августа спортсмены испытают трассу и проведут тренировки. Первые квалификационные заезды пройдут 29 августа, финальные соревнования — 30 августа.

Посетить мероприятие смогут все желающие, вход свободный, сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана. Наблюдать за ходом гонки можно со всех открытых площадок у Центра семьи «Казан».

Ожидается, что для участие в этапе Кубка мира по мотосерфингу в столицу Татарстана приедут около 50 спортсменов из семи стран мира.

Напомним, этап Кубка мира по мотосерфингу в акватории Казанки проходил и в 2019 году. В соревнованиях приняли участие 33 мужчины и 12 женщин. Победителем среди мужчин оказался 18-летний Николас Блак, среди женщин — Анетта Сахерова. Оба представляли Чехию.



Татьяна Демина