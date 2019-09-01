В Казани завершился этап Кубка мира по мотосерфингу

В Казани закончился этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования прошли в акватории реки Казанки, около Центра семьи «Казан».



Напомним, что накануне завершился первый день этапа соревнования.

В соревнованиях приняли участие 33 мужчины и 12 женщин. Победителем среди мужчин оказался 18-летний Николас Блак, среди женщин — Анетта Сахерова. Оба представляли Чехию, пишет «Татар-информ».

Среди участников этапа Кубка мира выделялся хоккеист Петр Прух, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс» и петербургский СКА. В 2005 году стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной Чехии. На соревнованиях в Казани он взял бронзовую медаль.