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В Казани завершился этап Кубка мира по мотосерфингу

19:52, 01.09.2019
В Казани завершился этап Кубка мира по мотосерфингу
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани закончился этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования прошли в акватории реки Казанки, около Центра семьи «Казан».

Напомним, что накануне завершился первый день этапа соревнования.

В соревнованиях приняли участие 33 мужчины и 12 женщин. Победителем среди мужчин оказался 18-летний Николас Блак, среди женщин — Анетта Сахерова. Оба представляли Чехию, пишет «Татар-информ».

Среди участников этапа Кубка мира выделялся хоккеист Петр Прух, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс» и петербургский СКА. В 2005 году стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной Чехии. На соревнованиях в Казани он взял бронзовую медаль.

Спорт Татарстан
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