Зюганов заявил, что Россия преждевременно ввела мораторий на смертную казнь

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия не подготовилась к отмене смертной казни, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, для этого необходимо, чтобы у людей было другое правосознание, общество и обстановка должны созреть, а правоохранительной системе необходимо работать качественнее.

— Не дай бог допустить ошибку, приговорить кого-то, незаконно лишив жизни, — отметил Зюганов. По его словам, он крайне жестко относится к тем, кто «проводит человеконенавистническую политику».

Политик отметил, что важно тщательно рассматривать каждый случай и обеспечивать право обжалования приговора, а также не спешить с его исполнением, пишет ТАСС. По мнению Зюганова, смертную казнь как высшую меру наказания необходимо оставить за «человеконенавистнические» преступления и растление детей.

В начале августа СМИ сообщили, что граждане, которых приговорили к смертной казни до введения в России моратория, могут выйти на свободу в ближайшие два года. Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 11 таких осужденных.



Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение в 1996 году.

Татьяна Демина