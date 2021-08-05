В России в течение двух лет на свободу могут выйти 11 осужденных на смертную казнь

Граждане, которых приговорили к смертной казни до введения в России моратория, могут выйти на свободу в ближайшие два года. Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 11 таких осужденных, пишут «Известия» со ссылкой на ФСИН.

После принятия моратория на смертную казнь в 1997 году осужденным заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет. Как отметили в ведомстве, практически все из них «совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в российских колониях находятся 538 осужденных которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы.

В России мораторий на применение смертной казни ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в РФ привели в исполнение в 1996 году. Тогда имя казненного официально не оглашалось.

Татьяна Леухина