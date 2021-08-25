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На Хабиба Нурмагомедова бросился фанат в Нижнем Новгороде (видео)

10:51, 25.08.2021
На Хабиба Нурмагомедова бросился фанат в Нижнем Новгороде (видео)
Фото: twitter.com/ufc

Во время проведения турнира Eagle MMA в Нижнем Новгороде на экс-чемпиона UFC в легком весе на Хабиба Нурмагомедова бросился фанат. Видео со случившимся опубликовано в фанатском аккаунте бойца в «Инстаграм».

На кадрах видно, как поклонник выбегает из-за стола, но охрана Нурмагомедова задержала молодого человека. По некоторым данным, бросившийся на бойца фанат хотел сделать фотографию со спортсменом.

Ранее президент UFC Дана Уайт официально сообщил о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова. Российский боец также был исключен из рейтинга организации.

Спорт
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