Росприроднадзор подал иск к «Татфлоту» о взыскании почти 47 млн рублей

Волжско-Камское межрегиональное Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск к АО «Судоходная компания «Татфлот» о взыскании почти 47 млн рублей, информация опубликована на сайте Арбитражного суда Татарстана.



Сегодня, 25 августа, было проведено предварительное заседание. Суд принял решение об отложении разбирательства на 2 сентября. Истцу необходимо представить выполненные в цвете фотоматериалы — приложения к акту обследования от 13 февраля 2020 года. Как стало известно «Реальному времени», на фото запечатлен теплоход. Подробности неизвестны.

Также истец должен предоставить решение Вахитовского суда в рамках разбирательства. Участники заседания отказались комментировать суть иска.

В начале июня АО «СК «Татфлот» прекратило банкротство. «Реальное время» сообщало, что с начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая его часть приходится на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ».

Алексей Нечаев