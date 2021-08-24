Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн пенсионеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн российских пенсионеров. Такую цифру озвучила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, пишет ТАСС.

Указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей сегодня подписал президент России Владимир Путин. Выплату необходимо произвести в сентябре 2021 года. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Позже глава государства обратил внимание, что единовременная выплата российским пенсионерам 10 тыс. рублей — это разовая мера. Ее получат все пенсионеры: работающие и нетрудоустроенные, и военные, получающие пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств.

Путин также рассказал, что в следующем году власти России намерены провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции.



Татьяна Демина