В Казани благоустраиваемые участки набережной Казанки временно закроют для пешеходов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани с 25 по 29 августа благоустраиваемые участки набережной Казанки будут недоступны для пешеходов. Рядом с ними установленные стенды на русском и татарском языках, предупреждающие о проведении строительных работ.

Временно закрывается участок набережной от здания Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум». Перекроют все проходы со стороны улицы Подлужной и лестничный спуск от здания библиотеки.

К прогулочной зоне на левом берегу Казанки от Кремля до Кировской дамбы закроют доступ со стороны Кремлевской набережной, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 30 августа, в День республики и города, откроют два благоустроенных участка набережной Казанки. Это прогулочная зона на левом берегу от Кремля до Кировской дамбы и участок от Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум».

Татьяна Демина