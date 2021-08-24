«Просьба в ближайшие недели не посещать леса!»: в Минлесхозе РТ заявили о непростой ситуации с пожарами

«Просьба в ближайшие три недели не посещать леса!»

Татарстан по площади возгораний из-за аномальной жары уже приблизился к показателям 2010 года. Как отмечает министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров, в 2021 году пожароопасный сезон проходит непросто. К настоящему моменту уже были зарегистрированы 1009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгораний.

Число возгораний выросло в три раза, а где-то и в пять раз, заявил министр. Всего в этом году четыре раза вводились ограничения на посещение гражданами лесов, в ближайшее время, вероятно, будет введено очередное — еще на три недели. Всего пока с начала летнего сезона в Татарстане было 14 лесных пожаров на площади в 160 гектаров, что привело к ущербу на 5 млн рублей. Однако сезон еще не закончился, а по площади возгораний он в республике уже почти приблизился к показателям 2010 года, когда в такую же аномальную жару насчитали 99 пожаров. Впереди еще сентябрь и октябрь, а дождей в Минлесхозе раньше конца сентября не ждут. Поэтому высокая пожароопасность еще несколько недель сохранится на юго-востоке РТ, в частности в Муслюмовском, Мензелинском, Буинском, Альметьевском, Тукаевском районах и в Набережных Челнах. Отметим, что президент РТ Рустам Минниханов в прошедшую субботу заявил о персональной ответственности за пожароопасную обстановку в лесах глав муниципалитетов.

— Просьба в ближайшие три недели не посещать леса! — буквально взмолился на брифинге Равиль Кузюров. — Проходить и проезжать лес не запрещено, конечно. Но просто знайте, 3-4 дня жара на юго-востоке стояла, деревья раньше времени сбрасывали листву которая на глазах на открытых участках просто плавится! Там любой искры достаточно. Очень страшная вещь. Верховой огонь еще страшнее! Верховой пожар во вторник у села Старое Суркино, который мы тушили с ПАО «Татнефть» [юрлица обязаны участвовать в тушении лесных пожаров, — прим. ред.] и МЧС, и нам помогали местные жители, там низовой пожар перешел в верховой!

В этом году четыре раза вводились ограничения на посещение гражданами лесов, в ближайшее время, вероятно, будет введено очередное — еще на три недели, сообщил Равиль Кузюров. Фото: tatarstan.ru

В случае ЧС на борьбу с лесными пожарами могут привлечь до 2,8 тысячи человек

Пожар под Суркино в Альметьевском районе произошел из-за возгорания под линией электропередач, и был обнаружен системой дистанционного мониторинга, информация о нем была продублирована авиапатрулированием, сигнал затем был передан лесничеству и МЧС. При этом, отметили в Минлесхозе Татарстана, в случае аномальных температур, там уже не оценивают обстановку, а максимально развертывают всю группировку.

— Первое, что важно — не дать распространиться пожару, а после локализации — идет работа по отливу, окарауливанию и ликвидации пожара. Локализация лесного пожара в Альметьевском районе заняла восемь часов, ликвидировали его двое суток. По нормам для локализации даются сутки, — заявил министр.

Пожар под Суркино в Альметьевском районе произошел из-за возгорания под линией электропередач. Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Еще один крупный пожар произошел на днях в Лениногорском районе из-за урагана, который повалил деревья в районе деревни Каркали на линии тоже электропередач, из-за искры, температуры под 40 градусов и ураганного ветра. Равиль Кузюров заверил, что людей для тушения пожаров хватает. Комментируя сокращение штата лесных инспекторов, произошедшее 10 лет назад, он отметил, что нынешний штат соответствует нормам:

— По новым нормам объем площади патрулирования — 1900 гектара на одного инспектора. В Татарстане у нас более 700 инспекторов, и в эти нормы вписываемся. До 2007 года число инспекторов такое было, что нагрузка на 1 инспектора было от 150 до 300 га. Но при тушении пожаров, при аномальных температурных режимах, мы привлекаем силы и средства других предприятий и группировки МЧС.

Сейчас численность лесопожарных формирований республики составляет 718 человек, техники — 362 единиц. Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации на борьбу с лесными пожарами могут привлечь до 2,8 тысячи человек и 643 единиц техники, только в МЧС на это зарезервировано 731 человек и 218 единиц техники. Авиапатрулирование осуществляется по трем маршрутам на площади в 1,2 млн гектаров.

— Летаем каждый день почти, — отметил министр. На данный момент проведено уже почти 30 авиапатрулирований.

Власти Татарстана также выделили на 10 дней для Юго-Востока специальный вертолет марки «Робинсон» с базированием в Бугульме, на котором летают сотрудники МЧС и лесничие. Наземное патрулирование идет по 207 маршрутов — на территории в 11 тыс. км. В результате создано 2395 км противопожарных полос, построено 93 км противопожарных дорог. А в рамках борьбы с нарушителями в этом году составлено 55 административных протоколов о нарушениях, по 37 из них были вынесено наказание.

Авиапатрулирование осуществляется по трем маршрутам на площади в 1,2 млн гектаров. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Татарстан «защищается» от лесных пожаров в соседних регионах разграничительными полосами и рекой Ик

Равиль Кузюров отметил, что в связи с сохраняющейся пожароопасной ситуации пока запрещается разводить открытый огонь в хвойных молодняках, в местах рубок, в пострадавших лесах, не говоря уже о том, чтобы бросать курки, спички, стекло, оставлять пропитанные бензином материалы, выжигать хворост или траву, засорять лес отходами потребления.

Министр напомнил о штрафах: для обычных граждан это 1,5-3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей. В случае, если нарушение вызвало пожар и ущерб, то наступает уже уголовная ответственность. Запрет на посещение леса, по-видимому, на днях будет продлен еще на три недели.

При этом еще в 2010 году из-за сложившейся тогда пожароопасной ситуации были выполнены разграничительные полосы по границам Татарстана, чтобы лесные пожары с соседних регионов не перекинулись в республику. Их, заявили в Минлесхозе, поддерживают в активном состоянии (на 100-метровом расстоянии). Новые работы начались с прошлой недели по поручению властей РТ, как и круглосуточное патрулирование на границах с соседними регионами. Особо наблюдают за ситуацией в Марий Эл, но там, отметил Равиль Кузюров, огонь распространяется в западном направлении от Йошкар-Олы и пока не представляет опасности для лесного фонда Татарстана. По границе с Башкортостаном леса обоих регионов разделяет река Ик, «природная защита», но и там ведется ежесуточное патрулирование.

По данным Минлесхоза Татарстане на сегодняшний день в ПФО зафиксировано уже 1,5 тыс. пожаров на 28,1 тыс. га. Из них в Башкортостане — 384 пожаров на 10 тыс. га, в Оренбургской области — 231 пожаров, Пермской — 160, Самарской — 131. Самая тяжелая ситуация в в Мордовии — там всего 25 лесных пожара, но они охватили 8,3 тыс. га. леса.

Всего по России зарегистрировано 12,8 тыс. пожаров, которыми охвачены 10 млн гектаров леса. Самая тяжелая ситуация сложилась в Якутии, Свердловской области, Иркутской области, Краснодарском крае.

Еще в 2010 году из-за сложившейся тогда пожароопасной ситуации были проложены разграничительные полосы по границам Татарстана. Их поддерживают в активном состоянии. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Для восстановления леса после пожаров в 2021 году выделят 200 млн рублей

Для восстановления леса, в том числе и после пожаров, реализуется региональный проект «Сохранение лесов в РТ» в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологии». Он служит достижению единственного показателя к 2024 году — обеспечению баланса выбытия и воспроизводства леса в отношении 100%. На этот проект только в этом году Татарстану выделено 200,5 млн рублей, в том числе 87,9 млн рублей на проведение лесовосстановительных работ, и 112 млн рублей на закупку лесопожарной и лесокультурной техники.. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в процентах и «Ущерб от лесных пожаров» в миллионах рублей.

По состоянию на 24 августа 2021 года в Татарстане уже выполнены работы по лесовосстановлению на площади 2131 га. Из них посадка лесных культур — на 1422 га, лесоразведение — на 105 га, содействие естественному лесовосстановлению — на 600 га, комбинированное лесовосстановление — на 4 га. А вот, что интересно — значение целевого индикатора «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по состоянию в РТ составляет 80% (плановое значение — 77,7%). При этом целевой индикатор «Ущерб от лесных пожаров по годам» не установлен в числовом значении в связи с тем, что является результатом стихийного и непрогнозируемого природного явления.

В этом году были созданы защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения на площади 1536 га, большей частью они расположены в границах Азнакаевского муниципального района — на площади 1285 га. Кроме этого, были проведены работы по дополнению лесных культур — на площади 2130 га, агротехническому уходу за лесными культурами — на 10,3 тыс. га, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 23 га.

Для восстановления леса, в том числе и после пожаров, реализуется региональный проект «Сохранение лесов в РТ». Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Общая площадь планируемых работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в Татарстане в 2021 году составляет 7253 га. Но выполнены на сегодняшний день работы пока на площади лишь 4952 га. В осенний период планируется завершить мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению на площади 1724 га.

Сергей Афанасьев