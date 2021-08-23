В Лениногорском районе Татарстана произошел пожар в лесу — видео

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В Лениногорском районе РТ произошел лесной пожар. На его тушение съехались более 20 машин и около 50 человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пожар представлен большую угрозу: горели 280 кубометров леса, рядом с которыми находятся нефтяные скважины и газопровод. На тушение привлекли на только пожарных, но и лесников, и представителей различных учреждений и компаний.

По данным Минлесхоза РТ от низового пожара пострадали порядка 10 гектаров леса. Размер ущерба только предстоит оценить. Причинами возгорания в лесу назвали ураганный ветер — предположительно в результате сильного порыва одна из сосен упала на высоковольтные линии передач, что привело к заискрению и, как следствие, возгоранию лесной подстилки.

Напомним, сегодня в ГУ МЧС РФ по РТ опровергли переход лесного пожара на дома в поселке Верхний Каран Лениногорского района. В ведомстве заявили, что информация, распространившаяся сегодня в соцсетях, ложная и ничем не подтверждается. В Татарстане случаев перехода огня из леса на поселки не зарегистрировано.



Татьяна Демина