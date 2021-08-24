В Казани возобновили работу отделения реанимации и патологии новорожденных детской больницы №1

В Казани с 19 августа возобновили работу отделения реанимации и патологии новорожденных городской детской больницы №1. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Это медучреждение считается одним из лучших в Казани и республике по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Также только в детской больнице №1 врачи выхаживают недоношенных детей в четыре этапа. Больница обслуживает родильные дома всего города, из которых поступают новорожденные дети, требующие специализированного лечения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На базе больницы совместно работают кафедра педиатрии и неонатологии Казанской медицинской академии и кафедра пропедевтики детских болезней Казанского медицинского университета.

Вчера главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ, академик РАН Лейла Адамян рассказала об уникальном исследовании российских специалистов, которое показало отсутствие негативного воздействия вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин, а также сообщила о необходимости прививки во время беременности. Специалист предупредила, что у беременных женщин при COVID-19 бывает невынашивание беременности, преждевременные роды, необходимость выполнения кесарева сечения не по акушерским показаниям. Страдают при COVID-19 и новорожденные: они чаще попадают в отделение интенсивной терапии.

Татьяна Леухина