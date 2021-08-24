В Башкирии увеличилась площадь лесных пожаров

В Башкирии площадь лесных пожаров за сутки выросла с 433 гектаров до 1,1 тысячи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По состоянию на утро 24 августа в республике возникло 10 очагов природных пожаров на общей площади 61,15 гектара. Ликвидировано 12 очагов природных пожаров на площади 222,61 гектара. Продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 1176,05 гектара, пишет «РИА Новости».

Вчера в Марий Эл площадь активного горения составила 66,5 га. Вчера же казанцы пожаловались на запах гари в городе. Как рассказали «Реальному времени» специалисты, запах идет из-за пожаров в соседних регионах.

