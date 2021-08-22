Площадь активного горения леса в Марий Эл увеличилась до 66,5 га

Площадь активного горения в республике Марий Эл составляет 66,5 га, еще вчера вечером он составлял 47 га. Пожар локализован на территории 855 га. Таковы данные МЧС республики на 22 августа.

Основная часть сил и средств направлены на локализацию очагов пожара и защиту поселков Сосновый Бор, Студенка и Шап. Работают три борта авиации на тушение.

Фото: 12.mchs.gov.ru

В тушении огня задействованы больше тысячи человек и 173 единиц техники. За вчерашний день на огонь сброшено 200 тонн воды, сегодня — 100 тонн воды.

Вчера вечером возник очаг возгорания в лесополосе Волжского района, который граничит с Татарстаном. По данным сайта главы республики, огонь быстро смогли потушить местные жители и пожарные.

Фото: mari-el.gov.ru

Напомним, что в регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.



Ольга Плешкова