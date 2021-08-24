В МИД надеются, что «Северный поток — 2» запустят до конца года

В Москве надеются на запуск «Северного потока — 2» до конца года. Такое мнение выразил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: скриншот / nord-stream2

В воскресенье в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока — 2». Судно «Фортуна» продолжит укладку труб «Северного потока — 2» в водах Германии и завершит работы до 12 сентября.



В минувшую пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. По его данным, по морю осталось проложить пятнадцать километров труб.

